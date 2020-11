(Aggiornato alle 18.27) Il PS vuole che una Commissione parlamentare d’inchiesta (CPI) indaghi sulla vicenda con protagonista la controversa azienda Crypto. Essa per decenni ha contribuito a spiare numerosi Paesi e ciò richiede chiarimenti, insiste il partito socialista con l’appoggio dei Verdi, parlando di un grande scandalo che deve avere conseguenze. Di altra opinione il PLR, che non ritiene necessario scavare più a fondo.

Oggi un rapporto della Delegazione delle Commissioni della gestione (DelCG) ha portato a galla ulteriori dettagli sul delicato dossier. Dal documento emerge come gli 007 elvetici fossero a conoscenza sin dal 1993 che dietro la società agissero la CIA e i servizi segreti tedeschi (BND).

Il Consiglio federale era però all’oscuro di tutto. Malgrado ciò, rileva la DelCG, vi è una corresponsabilità politica delle autorità svizzere per le attività dell’impresa. Il fatto che il governo non ne sapesse nulla viene definito inopportuno, ma anche sinonimo di una lacuna nella gestione e nella vigilanza da parte dell’esecutivo.

Americani e tedeschi avrebbero intercettato per decenni migliaia di documenti da più di 100 Paesi utilizzando macchine crittografiche della società Crypto, con sede a Zugo, alla quale si rivolgevano diversi governi stranieri per criptare le loro comunicazioni, ignari che Washington e Berlino ne fossero gli effettivi proprietari. «La Svizzera ha consapevolmente partecipato allo spionaggio di altri Stati. Si tratta di una scoperta estremamente grave», afferma, citata in un comunicato del PS, la consigliera nazionale argoviese Yvonne Feri, che fa anche parte della DelCG.

Markus Seiler nel mirino

In particolare, la complicità dei servizi segreti tedeschi va approfondita senza riserve, chiede da parte sua il consigliere nazionale vodese Roger Nordmann. Secondo i socialisti, il Consiglio federale deve fare luce su tre punti: le ripercussioni dello scandalo sulla credibilità della politica estera della Confederazione, la questione della responsabilità politica e la sparizione di alcuni atti chiave.

Per altro, l’ex direttore del BND Markus Seiler, che il PS descrive come largamente implicato nel polverone, è ora segretario generale del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Per tutta questa serie di ragioni, una CPI è considerata necessaria. La sua costituzione era già stata domandata in primavera tramite un’iniziativa parlamentare. All’epoca l’Ufficio del Consiglio nazionale disse no, lasciando però aperto uno spiraglio nel caso in cui i risultati del rapporto della DelCG fossero stati ritenuti insoddisfacenti.

Verdi in tackle, «atteggiamento indegno»

Sul caso hanno detto la loro anche i Verdi, che si sono allineati alla richiesta di un’apposita CPI. Il presidente degli ecologisti Balthasar Glättli a Keystone-ATS ha definito inaccettabile la carica ricoperta attualmente da Seiler e rivendicato un immediato intervento del governo in merito.

Glättli non è andato per il sottile, chiedendo «conseguenze politiche e personali. Questo comportamento da Repubblica delle banane è indegno e pericoloso per uno Stato di diritto democratico». I servizi segreti hanno consapevolmente e sistematicamente impedito il controllo politico, ha proseguito il consigliere nazionale zurighese, che ha inoltre citato i file distrutti illegalmente, la mancata registrazione di importanti colloqui e l’enorme carenza di leadership in seno all’esecutivo, con la posizione soprattutto dell’ex consigliere federale Kaspar Villiger ancora da chiarire.

PLR dice no a CPI, PPD diplomatico

Di tutt’altro tenore il parere del PLR, secondo cui il rapporto della DelCG dimostra che gli interessi di Berna non sono stati messi in pericolo e che le attività sono servite alla sicurezza interna della Svizzera. Pertanto, bisogna lasciare perdere l’eventualità di mettere in piedi una commissione d’inchiesta parlamentare su quanto accaduto.

Per i liberali radicali è ora importante che i vari attori interessati comunichino e si coordinino meglio fra di loro. D’altro canto, il PLR vuole che le esportazioni delle aziende nate dalle ceneri della Crypto, sospese dalla Confederazione, siano di nuovo autorizzate.

Sceglie invece la strada della cautela il PPD, stando al quale grazie al rapporto vi è ora migliore trasparenza sulle attività della Crypto. Il partito si dice convinto che il Consiglio federale prenderà le decisioni giuste per quel che concerne la futura collaborazione con gli 007 tedeschi. Contattata da Keystone-ATS, l’UDC ha preferito dal canto suo non esprimersi.

©CdT.ch - Riproduzione riservata