La «politica irresponsabile» del PS, dei Verdi e degli esponenti di sinistra degli altri partiti spingono la Svizzera alla rovina. È quanto deplora l’Unione democratica di centro, che dal canto suo dice di «assumersi le sue responsabilità» e chiede «un rapido ritorno a una politica finanziaria di destra» che ha dato prova di efficacia in passato.

La situazione delle finanze federali è drammatica in seguito alla crisi del coronavirus, scrive l’UDC in una nota odierna. Secondo il principale partito svizzero, il costo delle misure prese dal Consiglio federale per attenuare gli effetti della pandemia di Covid-19 ammontano a oltre 72 miliardi di franchi, ovvero più della totalità delle spese della Confederazione nel 2019.