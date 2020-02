Il tour dei candidati alla presidenza del PS svizzero partirà il 5 marzo da Bellinzona. Presso la Casa del popolo alle 18.30 i 5 candidati (due coppie per la copresidenza e una individuale) si presenteranno al partito e al pubblico. Una coppia è formata da Mattea Meyer (ZH) e Cédric Wermuth (AG) e l’altra da Priska Seiler Graf (ZH) e Mathias Reynard (VS), tutti attualmente in carica quali consiglieri nazionali. La candidatura individuale è invece di Martin Schwab (BE). Ricordiamo che per la vice-presidenza lascerà l’incarico la consigliera agli Stati Marina Carobbio, e si candiderà il consigliere nazionale ticinese Bruno Storni. Dopo Bellinzona i candidati passeranno anche da Berna, Losanna e Zurigo. L’elezione avverrà durante il Congresso il 4 e 5 aprile a Basilea.