Il numero di richieste di aiuto da parte dei giovani sta aumentando significativamente durante la pandemia. Quanto già constatato recentemente dal nostro giornale emerge oggi anche dal «Sonntagsblick». Molti più giovani stanno esprimendo paure, riportando conflitti familiari, violenza domestica e solitudine, ha detto Pro Juventute al giornale. Non solo: gli ospedali psichiatrici sono attualmente sotto pressione. La clinica di psichiatria infantile e adolescenziale dell’Università di Berna ha visto un aumento di circa il 50% dei casi d’emergenza. «Siamo sovraffollati e non possiamo assolutamente accoglierli tutti», ha confermato il direttore Michael Kaess alla testata. Da mesi ormai, il triage è necessario, ha aggiunto.

Anche nella clinica di psichiatria e psicoterapia infantile e adolescenziale dell’Università di Zurigo, il numero di emergenze è aumentato di circa il 40% negli ultimi dodici mesi. «Stiamo raggiungendo i nostri limiti e abbiamo quindi dovuto trasferire gli adolescenti in reparti per adulti, dice la direttrice Susanne Walitza.

«La pressione di registrazione nel policlinico e nei reparti di degenza per bambini e adolescenti non è mai stata così alta dall’inizio dell’autunno 2020», ha spiegato Alain Di Gallo, direttore della clinica per bambini e adolescenti delle Cliniche Psichiatriche Universitarie di Basilea. L’esperto ha poi aggiunto che l’aumento dei tentativi gravi di suicidio è particolarmente preoccupante.