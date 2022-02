L’attacco informatico al gruppo Emil Frey AG , avvenuto in gennaio, avrebbe avuto conseguenze anche per i clienti. Secondo notizie di stampa non confermate dall’azienda, gli hacker hanno già pubblicato dati riservati e minacciano di pubblicarne molti altri per estorcere denaro al gruppo.

Il portale di notizie online Watson riferisce che sconosciuti hanno pubblicato un link su Internet attraverso il quale possono essere scaricati i dati rubati. Si tratterebbe di documenti interni in cui sono contenuti anche dati personali di clienti in Svizzera e Germania.

La Emil Frey AG, uno dei più grandi concessionari di automobili in Europa, aveva annunciato l’11 gennaio di essere stata vittima di un attacco informatico. Nel frattempo, il ripristino dei sistemi informatici è stato in gran parte completato, ha annunciato ieri l’azienda in un comunicato. Al momento non è ancora noto se l’attacco informatico abbia violato la protezione dei dati personali. Se i dati rubati sono resi disponibili su Internet, si presume che non saranno diffusi dai media, aggiunge il comunicato.