Dopo alcuni mesi in apnea a causa del coronavirus, il mercato pubblicitario elvetico ha dato segno di «risveglio» in Svizzera nel mese di giugno, specie nel settore del commercio al dettaglio.

Il giro d’affari lordo si è attestato a 403,1 milioni di franchi, in flessione dell’11,5% su un anno. Si tratta pur sempre di un risultato incoraggiante, dopo i tonfi del 40,2% in aprile e del 33,8% in maggio, si legge in una nota odierna Media Focus Schweiz.