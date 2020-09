Comparis, il servizio di confronto online riferito alle assicurazioni obbligatorie contro le malattie, ha pubblicato uno studio secondo il quale il lavoro ridotto adottato da molte aziende e l’aumento della disoccupazione hanno ridotto e ridurranno ancora il reddito delle economie domestiche svizzere. Come conseguenza, sostiene Comparis, l’onere finanziario derivante dai premi delle casse malati si farà maggiormente sentire. Di quanto? In media i premi dell’assicurazione malattia rappresentano il 6,2% delle spese delle famiglie. Nel peggiore dei casi, avverte l’analisi, tenendo conto della riduzione dello stipendio del 20-30%, in proporzione il carico dovuto ai premi aumenta fino a raggiungere il 16% del salario lordo.

Meno soldi in tasca

Tradotto, significa che gli svizzeri avranno meno soldi...