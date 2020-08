Fra rigorose misure sanitarie – i partecipanti dovranno essere muniti di mascherina e guanti – oggi a Brugg (AG) l’assemblea dei delegati dell’UDC eleggerà Marco Chiesa alla carica di presidente, al posto del dimissionario Albert Rösti. Salvo clamorose sorprese, l’elezione del consigliere agli Stati ticinese dovrebbe essere incontrastata. In suo favore si sono espresse all’unanimità sia la Commissione cerca, sia la Direzione del partito ( di cui Chiesa, in veste di vicepresidente, è membro da due anni), sia, ieri sera, il comitato.

Il fatto che per la prima volta la scelta sia caduta su un esponente non svizzero-tedesco e ancora poco conosciuto oltre San Gottardo ha creato una certa sorpresa. Chiesa dovrà subito rimboccarsi le maniche. Assume la presidenza dopo la controprestazione elettorale dello scorso ottobre e nel pieno della campagna di voto sull’iniziativa contro la libera circolazione delle persone, che nei primi sondaggi è stata osteggiata dalla maggioranza degli elettori.

Diffidenze iniziali

Ma indipendentemente dalle contingenze, cosa significa per un ticinese assumere la presidenza di un partito nazionale? Quali sono le difficoltà che può incontrare? L’ultimo era stato Fulvio Pelli, alla testa del PLR dal 2005 al 2012. «È un lavoro molto impegnativo», dice l’ex presidente liberale-radicale. «Significa passare dal 60 all’80% del proprio tempo oltre San Gottardo. Ci sono una serie di compiti di contenuto e di convincimento. I primi per definire il profilo del partito, i secondi per far sì che sia i deputati sia le sezioni non vadano fuori dalla linea: è la cosa peggiore che può succedere in una società della comunicazione. Si dispone anche di relativamente poche forze, perché i partiti nazionali sono strutture molto piccole. C’è poi tutto l’impegno mediatico, che è molto pressante».

La questione della lingua può essere un handicap se , come nel caso di Chiesa, non si mastica ancora perfettamente il tedesco? «L’aspetto linguistico va ridimensionato. Tempo un paio d’anni e le lacune si colmano. Il problema è un altro. Nel mio caso, ricordo che per farmi accettare in quanto ticinese ci sono voluti alcuni anni. Prima di darmi fiducia hanno voluto vedere cosa facevo. E qui non penso tanto ai colleghi parlamentari, che già conoscevo, ma soprattutto al mondo esterno. Il presidente di un partito è in contatto con tutti i vertici del Paese, fra industria e organizzazioni economiche. È un impegno notevole. E in queste cerchie non subito ritengono il nuovo interlocutore credibile, anzi in principio sono molto diffidenti. Ci vuole tempo, soprattutto nei grossi centri di potere, come Zurigo, Basilea e Ginevra. C’è una parte di relazioni pubbliche molto pesante».

Non sovrastimare l’impatto

«Per la Svizzera italiana è sempre buona cosa avere un suo rappresentante che ricopre un’alta carica di partito, da Fulvio Pelli a Filippo Lombardi (n.d.r. capogruppo del PPD 2014-2019) e a Franco Cavalli (capogruppo PS dal 1999-2002)», afferma da parte sua il politologo (già deputato PS in Gran Consiglio) Nenad Stojanovic. È la dimostrazione che quando una persona ha le qualità può farcela. È anche un riconoscimento, positivo per l’italianità. Ma al tempo stesso non bisogna nemmeno sopravvalutare il ruolo concreto di un presidente nel contesto svizzero. È vero, i presidenti danno un volto al partito, ma non vanno create aspettative sbagliate, perché viviamo in un sistema federale, che ha le sue logiche. Il fatto che Chiesa parli bene francese non significa che il partito possa crescere nella Svizzera romanda; o anche in Ticino perché ora c’è un presidente ticinese. Il PLR cantonale non è cresciuto sotto la presidenza Pelli. Ma questo vale anche per altri partiti. L’UDC ha perso consensi in Romandia nonostante l’elezione di Guy Parmelin in Consiglio federale».

La funzione prevale

Chiesa potrebbe dare un accento più sociale all’UDC come è stato ipotizzato da alcuni media confederati? «Ammesso che le cose stiano veramente così, non è detto che Chiesa vorrà o riuscirà ad imporre la sua strategia. Questo va al di là della persona e riguarda i grossi partiti in generale. Spesso non è il presidente che riesce a cambiare il partito, ma è la funzione che cambia il presidente stesso. Quando è diventato presidente del PLR, Pelli presiedeva la sezione ticinese del NUMES (che chiedeva l’adesione all’UE), ma poi ha dovuto adattare la sua linea a quella del partito. Lo stesso vale per il socialista Chistian Levrat e per il popolare-democratico Gerhard Pfister, che prima di essere eletti presidenti avevano posizioni più profilate e poi hanno dovuto spostarsi al centro dei rispettivi partiti».

Nel caso di Chiesa cosa potrebbe significare? «Chiesa è un politico solido e molto prudente. Penso che svolgerà bene il suo compito e sarà attento ai bilanciamenti interni. Non lo vedo a proporre riforme nell’UDC che si scostano dal “mainstream” del partito o dalla linea di Blocher».

Anche Stojanovic ridimensiona la questione linguistica. «Sul piano comunicativo Chiesa passa bene. Anche se all’inizio magari la parlata tedesca non è perfetta, lo sforzo verrebbe comunque apprezzato. Poi il partito si organizza. Ad “Arena” (n.d.r. ieri sera ) sul tema della libera circolazione, a rappresentare gli iniziativisti non c’era il presidente dimissionario Albert Rösti ma Magdalena Martullo-Blocher». Qui, secondo Stojanovic, entra in gioco anche una questione di strategie non dichiarate. «Non escludo che il fatto di avere un ticinese come presidente sia anche un mezzo per dare spazio e visibilità mediatica alla figlia di Christoph Blocher, in funzione un domani di un’elezione in Consiglio federale».

