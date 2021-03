È successo di nuovo. Una donna è stata freddata dal suo ex marito, che si è poi tolto la vita. Da gennaio l’organizzazione svizzera «Stop FEMIZID» ha contato nel nostro Paese ben undici casi di femminicidio. L’ultimo in ordine di tempo quello avvenuto ieri a Bellinzona. In pieno giorno. E siamo solo a marzo. Questo significa che in questo 2021 quasi ogni settimana una donna è stata uccisa dal marito, dal partner, dall’ex-partner, dal fratello, dal figlio, o da un parente lontano. Forse in questa strage di donne c’è lo zampino della pandemia. Trascorrere tanto tempo tra le quattro mura di casa, non è d’aiuto. Gli esperti del settore non si esprimono ancora: tre mesi di tempo non bastano per tracciare una tendenza. Tuttavia, la polizia cantonale ha già osservato un’impennata dei conflitti all’interno delle famiglie ticinesi. Per evitare altre morti di innocenti è importante riconoscere subito la violenza. A tutte le coppie capita di litigare. Ma la violenza domestica è qualcosa di diverso: provoca effetti distruttivi su tutti i membri della famiglia. Chi confonde l’amore con il possesso è una persona pericolosa. Al primo ceffone occorre chiedere aiuto. Perché «Chi picchia se ne va» come recita lo slogan della sezione di polizia che garantisce l’allontanamento degli uomini violenti dalle loro famiglie.