Il complottismo legato al vaccino contro la COVID-19 e alle misure contro la pandemia dà del filo da torcere ai servizi di prevenzione dell’estremismo e della radicalizzazione, soprattutto nella Svizzera tedesca. Una parte delle persone interessate inquieta i loro famigliari e amici, annuncia e commette atti di violenza e mette in allerta le autorità.

Nella città di Berna, il servizio radicalizzazione e prevenzione della violenza ha registrato durante la pandemia un incremento dei casi legati a teorie del complotto. «Le persone che chiedono consiglio sono preoccupate perché un loro famigliare, amico o vicino è scivolato nelle credenze complottiste legate al vaccino e alla COVID-19», ha indicato all’agenzia Keystone-ATS la portavoce del Dicastero della sicurezza Christina Steffen. «Talvolta considerano la situazione pericolosa, e ciò pesa su di loro.» In simili casi il servizio indica strategie per reagire alle affermazioni e ai comportamenti di questo tipo. Qualche mese fa ha anche pubblicato consigli sul proprio sito internet.

Succede pure che oppositori alle misure anti-COVID se la prendano con dipendenti comunali. «Nella maggior parte dei casi si tratta di discussioni sul coronavirus e il vaccino che degenerano», spiega la portavoce. Gli insulti diretti sono più rari. In futuro il servizio si occuperà anche maggiormente delle teorie provenienti da cerchie antisemite e di estrema destra, diventate nuovamente più visibili attraverso l’emergenza epidemiologica.

Anche a Winterthur (ZH), che ha lanciato il primo servizio di prevenzione di questo tipo in Svizzera cinque anni fa, durante la pandemia è stato constatato un aumento dei casi d’estremismo, ispirati da teorie e ideologie del complotto. Esso raddoppierà l’attenzione su questo genere di rischi «poiché i confini tra i diversi tipi di estremismo scompaiono sempre più».

Servizi simili esistono, nell’una o altra forma, pure a Zurigo, Bienne (BE) e nel canton Ginevra. Quello di Bienne afferma di non essere stato confrontato a casi minacciosi; stessa cosa riferisce la polizia cantonale ginevrina.

A Zurigo la polizia comunale evoca soprattutto eccessi in parte violenti durante manifestazioni contro le misure restrittive. Pure la polizia cantonale bernese ha osservato quest’autunno «una recrudescenza della tensione e di un potenziale accresciuto di escalation» durante le manifestazioni sulla Piazza federale. La situazione «si è un po’ distesa» nel frattempo, sostiene la portavoce.

Interfaccia tra la Confederazione e i Cantoni in materia di politica di sicurezza, la Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS) ha constatato un consolidamento degli estremismi «monotematici»; tra questi il complottismo legato alla pandemia, che presenta un potenziale di radicalizzazione e che si è rafforzato dall’introduzione e dall’estensione del certificato COVID.

Le autorità intendono affrontarlo con il Piano d’azione nazionale (PAN), elaborato dalla Confederazione, dai Cantoni e dai Comuni, che mira a creare presupposti concreti per prevenire e combattere la radicalizzazione e l’estremismo violento in tutte le loro forme. Tra le 26 misure attuate, Berna sostiene ad esempio organizzazioni della società civile che diffondono in internet contro-argomenti ai discorsi di propaganda che incitano all’estremismo violento. La misura è rivolta soprattutto ai giovani.