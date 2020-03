La Sars-CoV-2 non risparmia nemmeno chi è in dolce attesa. Casi di donne incinte risultate positive al coronavirus sono stati registrati in vari cantoni, come il Ticino, Basilea-Città o il canton Vaud. L’Ente Ospedaliero Cantonale indica una sola paziente in gravidanza risultata positiva al test. Questa, asintomatica, “è in quarantena a domicilio”, afferma Roberto Pirola, addetto alla comunicazione per l’EOC. Dal CHUV di Losanna arrivano invece i seguenti dati: « Su 27 donne alle quali è stato fatto il test 10 sono risultate positive. La maggior parte è stata seguita dal suo domicilio». All’Unispital di Basilea fino a martedì si registravano due pazienti infette: una curata a livello ambulante e una stazionaria per le quali «non è stata necessaria una terapia intensiva». Il 19 marzo il «Tages-Anzeiger»...