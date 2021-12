Il maglione natalizio «brutto», così brutto e pacchiano – ma divertente – tanto da diventare un’icona di moda della stagione festiva. Colori decisi, fantasie rétro, frasi divertenti o citazioni cinematografiche, decorazioni luccicanti che riprendono quelle degli alberi di Natale ne fanno ormai uno stile a sé. Una tendenza nata nel mondo anglosassone ma che ha presto conquistato anche il nostro mercato. La gente li cerca e li vuole sempre di più: nei giorni vicini alle feste questi capi vanno letteralmente a ruba. Ricercati e ambiti per essere sfoggiati in occasione degli eventi a tema natalizio. Una vera gara ad accaparrasi per poi mostrare il maglioncino più originale e divertente in famiglia o con amici e colleghi. Sì, perché ormai quella del maglione brutto è una vera moda, sdoganata in...