Se siete abbonati a Netflix molto probabilmente sarete incappati nel trailer di Storia di un matrimonio. Il film - premiato agli Oscar - può essere riassunto così: Scarlett Johansson e Adam Driver si amano, si sposano, poi non si amano più e decidono di separarsi in modo pacifico. Si rivolgono dunque a due avvocati divorzisti e succede il patatràc. Guerra, odio, rancori. Una situazione che - purtroppo - in Svizzera si registra circa 16.500 volte ogni anno. Tanti sono i divorzi nel nostro Paese. Due matrimoni su cinque si chiudono anzitempo (senza contare le separazioni). Ma non sempre è un male. Questo perlomeno sembra essere il parere dell’avvocato (divorzista, chiaramente) Daniele Jörg. «Si festeggiano sempre i matrimoni - ci spiega - e mai i divorzi. Ma a volte si dovrebbe brindare anche a quelli». Perché il divorzio è sì il fallimento di un progetto, di un amore, ma a volte segna anche la fine di una relazione tormentata, malsana, buia. E per molti è un nuovo inizio. Ma un divorzio resta comunque un momento durissimo per una coppia perché, nonostante il Diritto offra soluzioni per separazioni pacifiche, viene quasi sempre vissuto da almeno una delle parti con delusione, violenza, rabbia e tradimento. «E la fase di divorzio diventa terreno di rivendicazioni mal digerite negli anni».

Ci separiamo, anzi no, anzi sì

Per un divorzio occorrono di solito almeno due anni. Compito importante di giudici e avvocati, in questo periodo, è la protezione dell’unione coniugale. «Da proteggere ci sono due distinte economie domestiche, i figli, le mogli e il patrimonio. Può darsi che in questi due anni si smorzino gli ardori, le rivendicazioni e la rabbia e capita di arrivare a soluzioni concordate». Ma a Jörg è mai capitato che una coppia decida di rimettersi assieme e annullare la procedura? «Capita, anche se raramente. In questi casi tengo in sospeso e non butto via il dossier. Perché? Perché probabilmente, prima o poi, torneranno nel mio ufficio. Se c’è un’emorragia non basta un cerotto».

Noia, tradimenti e nido vuoto

Tradimento, si diceva. È questa la causa principale delle rotture? «Direi che la vera causa è la noia, che poi porta al tradimento. Lo spegnersi dell’entusiasmo. Tutti credono che non toccherà a loro, che è una cosa che succede solo agli altri. Ma è una cosa che capita». Noia e tradimento, appunto. È dunque più spesso l’uomo a «causare» i divorzi con le sue scappatelle? La separazione, insomma, è maschio? «No. Negli ultimi anni, anzi, direi che è femmina. Per esperienza posso affermare che ultimamente i casi che ho trattato riguardano soprattutto donne che, raggiunti i 40 o i 45 anni e vedendo uscire i figli di casa (la sindrome da nido vuoto) vengono tentate dalla possibilità di vivere storie o emozioni che non hanno potuto vivere prima». Colpa, se di colpa si può parlare, che in ogni caso è della coppia nel suo insieme.

Madri e mercato del lavoro

C’è, nell’immaginario comune almeno, l’idea che il divorzio pesi soprattutto sull’uomo, chiamato a pagare gli alimenti e che spesso vede i figli affidati alla madre. È così per davvero? «Fino a qualche anno fa sì. Anche perché il progetto matrimoniale era quello classico: ci si ama, ci si sposa, si fanno dei figli, il marito va a lavorare e la moglie resta a casa a prendersi cura della prole. Quel progetto matrimoniale, che può durare 10, 12 o 14 anni, implica conseguenze che i novelli sposi dovrebbero conoscere prima ancora di convolare a nozze. Un progetto fondato su queste basi allontana la donna dal mercato del lavoro. Il marito deve dunque aiutare non solo i figli, primi creditori dell’alimento, ma anche la moglie». I tempi però, si diceva, sono cambiati. «Da un po’ si stanno affermando altri modelli. Gli affidamenti condivisi per esempio».

2018: cambiamento radicale

Ma c’è stato, a settembre 2018, un cambiamento fondamentale a livello di giurisprudenza. «Prima alle madri era consentito restare a casa a curare i figli fino al decimo anno di età, mentre potevano essere costrette a trovare un posto di lavoro al 50% dal decimo al sedicesimo anno. Ora la situazione è stravolta e può essere imposto loro di trovare un lavoro al 50% già dal quarto anno del figlio e poi all’80% dal dodicesimo al sedicesimo».

Quei biglietti da mille

Ma quanto può costare un divorzio? «È un discorso interessante, anche perché ci si lamenta per la spesa del divorzio ma ci si dimentica delle decine di biglietti da mille spesi per il matrimonio». Il divorzista - forse un po’ anche per deformazione professionale - sembra avere una visione disincantata del matrimonio. «È interessante riflettere sulla semantica. Matrimonio ha la radice mater. Patrimonio deriva da pater. E ragionando in termini sociali, filosofici, religiosi, culturali e storici il matrimonio è un’invenzione, del diritto romano per dare un padre al figlio nato da una madre. Su questo concetto ci abbiamo ricamato sopra per duemila anni, ma in realtà il diritto romano lo prevedeva come unico modo per assicurare all’uomo la discendenza e il trapasso dei beni. Una sovrastruttura che ha portato ai disastri di oggi». Un argomento che lascia spazio anche a qualche battuta. «Il matrimonio è un rischio. Non a caso viene chiesta la presenza di due testimoni. È perché stiamo per fare una sciocchezza? E a un matrimonio si fanno gli auguri. È perché si pensa che finirà male? Auguri di cosa?».

Da sapere

Il concetto di colpa non c’è più

Spesso, quando si parla di divorzio, si parla anche di colpe. Ma è un concetto che nel diritto svizzero non c’è più. «Il giudice - spiega l’avvocato Jörg - non cerca le colpe. Una volta la colpa determinava l’alimento, ma non è più così».

Detective passati di moda

E se non è importante determinare la colpa anche l’uso di detective privati non ha più un gran senso. «Servono semmai per cercare tesoretti nascosti», non le prove di un tradimento.

Un po’ legali, un po’ psicologi

E capita, come hanno raccontato altri avvocati, di venir svegliati a notte fonda da clienti che chiedono consigli sentimentali? «È per questo che non dico quasi mai il mio numero di cellulare. Il mio compito è farli separare, non farli andare d’accordo».

