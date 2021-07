«Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen an Bord unseres Airbus nach Frankfurt». Dite addio a queste parole. Il saluto ai passeggeri a bordo dell’aereo deve essere neutrale e rivolto a tutti. Così Lufthansa ha deciso di archiviare il classico «sehr geehrte Damen und Herren» (e il corrispondente inglese «ladies and gentlemen») in favore di più generici ma inclusivi «cari ospiti/buongiorno/buonasera/benvenuti a bordo», a discrezione del capo cabina. La svolta – che vale anche per le controllate Austrian, Eurowings, Brussels Airlines e Swiss – è stata annunciata martedì sulle pagine della Bild. «Per noi è di fondamentale importanza tenere conto di tutti e non escludere nessuno dal saluto di benvenuto», ha precisato un portavoce di Lufthansa.

La decisione è stata presa in applicazione...