L’appuntamento è fissato per domenica. La cosiddetta «Charity Walk», tuttavia, sarà soltanto virtuale. Maledetta pandemia, già. Il messaggio, ad ogni modo, non cambia: il cancro al seno è una delle forme di tumore più comuni a livello mondiale. E una diagnosi precoce, va da sé, può fare la differenza. Bisogna sensibilizzare, insomma. Ancora e ancora. In Svizzera, dati alla mano, ogni anno muoiono oltre 1.400 donne. La corsa organizzata da Pink Ribbon è nata proprio per questo. Per attirare l’attenzione e, di riflesso, per veicolare un messaggio importante. «Vogliamo salvare vite con i nostri progetti e dare coraggio e fiducia a coloro che ne sono colpiti» affermano i responsabili.

Il programma, quest’anno, sarà appunto diverso. Chi vuole, però, potrà comunque correre per conto suo o in piccoli...