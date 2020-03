Da poco meno di un mese il Ticino ha adottato regole più severe per le naturalizzazioni. In sostanza, chi vuole ottenere la cittadinanza cantonale dovrà rimborsare le prestazioni assistenziali percepite negli ultimi dieci anni. Il rimborso delle prestazioni sociali non è però l’unico criterio da considerare se si intende richiedere il passaporto rossocrociato. Chi intende diventare svizzero deve anche fare attenzione alla propria fedina penale e a... «Via Sicura». Non è infatti inusuale che un’infrazione grave alla Legge sulla circolazione stradale porti al diniego di una domanda di naturalizzazione.

Nelle scorse settimane il Tribunale amministrativo federale (TAF) si era chinato sul caso di un 58.enne cittadino italiano residente nel canton Ginevra che aveva depositato una domanda di naturalizzazione...