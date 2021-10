Mario Corti aveva lottato. Contro il tempo. Contro i capricci delle banche e i tentennamenti del Consiglio federale. L’amministratore delegato aveva lottato, sì. Con tutte le sue forze. Come un leone ferito. Attorno a lui, però, si era scatenato il caos. Equipaggi e voli bloccati; passeggeri in rivolta a Kloten; creditori sul piede di guerra. I soldi per tenere in vita Swissair, semplicemente, erano finiti. Ne servivano, all’istante, una vagonata. Nessuno sembrava disposto a concederli. Chiamato al capezzale della compagnia solo pochi mesi prima, Corti visse quel 2 ottobre 2001 attaccato al telefono. Aggrappato a promesse e accordi. Alla speranza di salvare capra e cavoli dopo anni di decisioni e strategie scellerate. Di riuscirci nonostante un debito massiccio, accentuato dall’11 settembre....