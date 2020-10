Stängle lamenta il fatto che in Svizzera manchi un approccio omogeneo al fenomeno: a suo parere andrebbe cercato un consenso per una presa a carico professionale e standardizzata di queste persone. In ogni caso, il 60% dei medici contattati credono che un simile fenomeno sia un processo naturale associato alla morte e che andrebbe accompagnato da personale sanitario; il 32% ha associato il problema a una forma di aiuto passivo al suicidio e il 6% al suicidio assistito tout-court. A tale riguardo, sono in effetti necessarie cure palliative, come l’umidificazione regolare delle mucose buccali.

Il progetto di ricerca si poneva come obiettivo anche di quantificare il numero di decessi nelle case per anziani o a domicilio attribuibili al «digiuno terminale». Per l’anno preso in considerazione, il 2017, si è giunti a 458 persone, pari all’1%. A parere degli estensori della pubblicazione, tale somma andrebbe moltiplicata per tre, se non di più: molte persone infatti non dichiarano apertamente di rinunciare a nutrirsi.