Viaggiare in capsule percorrendo ad alte velocità infiniti tubi in cui la pressione è mantenuta a qualche decina di millibar non sarà più prerogativa dei personaggi di Futurama o di altri film e serie tv di fantasia. Da anni l’idea del cosiddetto Hyperloop stuzzica le menti di grandi aziende e università, che puntano a creare un nuovo e più sostenibile mezzo di trasporto per merci e passeggeri. Promossa fra il 2015 e il 2019 dal patron di Tesla e SpaceX Elon Musk, l’Hyperloop pod competition ha funzionato da trampolino di lancio per lo sviluppo di una tecnologia che fino a poco tempo fa pareva fantascienza. A Losanna un primo impianto di test funzionante in scala 1:12 è stato costruito e inaugurato pochi giorni fa: una prima europea nata dalla collaborazione fra il Politecnico federale (EPFL)...