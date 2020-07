Responsabilità individuale. Un concetto sempre più presente in questa fase dell’epidemia, un concetto che oramai abbiamo imparato a conoscere. Non solo per quanto riguarda le misure di distanziamento sociale e di igiene, ma anche quando viaggiamo. Chi entra in Svizzera, ad esempio, deve dichiarare la provenienza e avvisare le autorità se è stato in un Paese considerato a rischio. Sull’aereo, invece, viene distribuita un’autocertificazione ai passeggeri. Un formulario da compilare riguardante l’itinerario di viaggio, gli scali effettuati, la destinazione finale.

Fuori dai radar

Ma funziona davvero la responsabilità individuale? Negli scorsi giorni, si è detto che meno della metà delle persone rientrate da Paesi a rischio sono in quarantena. Un dato allarmante, che fa dire ad alcuni politici che, da sola, la responsabilità individuale non basta. O non basta più. Poi però c’è l’altro fronte, ovvero chi dovrebbe effettuare i controlli. Come siamo messi in questo campo? A sentire la testimonianza di un viaggiatore, sembrerebbe che le lacune non manchino. «Sono rientrato all’aeroporto di Zurigo da Zagabria martedì», racconta Nenad Stojanovic, politologo e professore all’Università di Ginevra. «Prima dell’atterraggio hanno distribuito il formulario, che ho subito compilato. Nessuno, a bordo, me lo ha più richiesto. Allora ho pensato: me lo chiederanno al controllo passaporti o alla dogana. Niente. Come se nulla fosse, mi sono ritrovato sul treno. E con il formulario ancora in mano». Dunque, in questo caso, l’autocertificazione (il cui documento fra l’altro è scritto in tedesco, in francese, in inglese ma non in italiano) non è servita a nulla. Stojanovic - suo malgrado - è sfuggito al sistema.

Nenad Stojanovic, politologo

Una questione di credibilità

Un caso isolato oppure una consuetudine? Se valesse la prima opzione, sarebbe grave. «Ne va della credibilità delle autorità», spiega ancora il politologo. «Io, da cittadino responsabile, ho compilato il formulario. Ma nessuno lo ha controllato. La responsabilità individuale funziona quando il cittadino ha piena fiducia nelle autorità sanitarie o politiche. Altrimenti viene a cadere un tassello fondamentale». Piena fiducia significa anche regole chiare, lineari, comprensibili. Un insieme di elementi che, secondo Stojanovic, al momento non è realtà. «L’esempio più recente lo abbiamo avuto oggi (ieri per chi legge, ndr), quando Stefan Kuster, responsabile per le malattie trasmissibili presso l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), ha dichiarato che l’elenco dei Paesi con obbligo di quarantena è retroattivo. Significa che chiunque sia stato in un’area a rischio negli ultimi 15 giorni, deve riferirlo, anche se la nuova lista entra in vigore domani (oggi per chi legge, ndr). Ma solo poche ore dopo l’UFSP ha dovuto correggere il tiro dicendo che, per i Paesi aggiunti alla lista, la retroattività non si applica a chi è rientrato entro mercoledì sera. Tutto ciò crea molta confusione».

Molte cancellazioni

Controllare tutti i movimenti in entrata, come è stato sottolineato più volte, è impossibile. E anche le autorità federali concordano, come hanno ricordato ieri a Berna: «Non possiamo fare controlli a tappeto», le parole di Stefan Kuster. Ancora, ci si appella quindi alla responsabilità individuale. Quanto ai controlli, i formulari cartacei distribuiti sui voli in arrivo in Svizzera al momento dovrebbero essere ritirati dalle compagnie aeree e conservati per 14 giorni. L’UFSP fa sapere che si sta studiando la possibilità di una registrazione online dei dati. La lista dei Paesi a rischio ha avuto un effetto preventivo: molti hanno deciso di non partire per l’estero. «Chiunque stia programmando una vacanza in questo periodo deve aspettarsi che qualcosa vada storto», la chiosa di Kuster.

Alternative non ce ne sono

Ma esiste, allora, un’alternativa alla responsabilità individuale in un Paese democratico? «L’alternativa appunto è effettuare controlli a tappeto, ad esempio su chiunque entri in Svizzera», dice ancora Stojanovic. «Ma nella situazione attuale è impossibile, non ci sono i mezzi. Significherebbe chiudere di nuovo le frontiere. Dunque, così come è concepito, questo obbligo di quarantena deve per forza basarsi sulla responsabilità individuale. Ciò non toglie che lo Stato possa effettuare controlli a campione e usare le multe come deterrente per il non rispetto delle regole». Un concetto espresso anche dai tecnici. Secondo Kuster, «il meccanismo della quarantena sta funzionando. Abbiamo trasmesso diversi elenchi ai Cantoni, che hanno il potere di multare gli eventuali trasgressori». In questo momento delicato, in cui la situazione - come viene continuamente ricordato - potrebbe rapidamente peggiorare, «non dobbiamo fare una scelta fra affari e salute. Si tratta di controllare l’epidemia arrecando il minor danno possibile all’economia».

