Quaranta pompieri per domare un incendio causato da un fulmine

Oggi un fulmine ha incendiato la facciata in legno di una casa di vacanza a Brigels (GR). Le fiamme sono state rapidamente domate dai vigili del fuoco, intervenuti con un contingente di ben 40 uomini. Nessuno è rimasto ferito.

Per cercare possibili braci residue i pompieri hanno dovuto demolire parte della facciata e del suo materiale isolante, ha comunicato oggi la polizia cantonale dei Grigioni, precisando che non si lamentano feriti poiché al momento dell’incendio l’edificio era disabitato. La polizia non ha ancora quantificato i danni alla proprietà.