Le proposte dell’UFSP non convincono invece Soletta. Il medico cantonale Yvonne Hummel, oltre a sostenere che tali provvedimenti andrebbero presi a livello federale, sostiene come «manchino dati medico-scientifici» a sostegno dell’abbreviazione della quarantena. Ciò potrebbe portare a un rapido peggioramento della situazione epidemiologica, aggiunge.

I Grigioni non seguono il passo del Ticino e mantengono a 10 la quarantena usuale per chi ha avuto un contatto stretto con una persona positiva alla COVID-19. Secondo i Servizi di comunicazione retici, contattati da Keystone-ATS, non ci sono attualmente piani per ridurre la quarantena nel Canton Grigioni. È comunque già oggi possibile terminare anticipatamente la quarantena effettuando un tampone - che deve essere negativo - dopo il settimo giorno. In caso di risultato positivo ci si deve però mettere in isolamento.