(Aggiornato alle 16.20) - Un nuovo incontro con la stampa è stato fissato oggi a Berna per aggiornare la popolazione sugli ultimi sviluppi in merito alla pandemia da coronavirus in Svizzera e le relative misure contro la sua diffusione. All’incontro parteciperanno esponenti dell’Ufficio federale di Sanità pubblica (UFSP) Patrick Mathys e Amedeo Cianci, e Barbara Büschi, vicedirettrice della Segreteria di Stato della migrazione (SEM).

Il primo a prendere la parola è stato Mathy che ha ricordato i dati concernenti i contagi negli ultimi giorni in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, oscillati tra i 70 e i 142 casi giornalieri, con 92 test positivi nelle ultime 24 ore. «La tendenza è piuttosto verso l’alto e non verso il basso», ha afferma il capo della sezione Gestione delle crisi dell’UFSP affermando che la situazione è sotto costante monitoraggio.

Viaggi e frontiere

Il secondo grosso tema riguarda le frontiere e i viaggi il cui numero è in aumento, ha poi continuato Mathys ricordando che due settimane fa il Consiglio federale ha deciso di introdurre la quarantena obbligatoria per chi rientra in Svizzera da 29 Paesi considerati ad alto rischio contagio. L’esperto ha poi annunciato che questa lista verrà modificata e aggiornata, e saranno probabilmente una dozzina i nuovi Paesi che vi si aggiungeranno. Il nuovo elenco non è ancora stato definito, ha poi aggiunto l’esperto precisando però che le liste che circolano non sono così lontane da quella che sembra delinearsi (i nomi circolati concernono principalmente Guinea Equatoriale, Bosnia Erzegovina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Kazakistan, Kyrgyzstan, Lussemburgo, Puerto Rico, Maldive, Messico, Montenegro, Seychelles, Emirati Arabi Uniti).

Controlli sui trasporti internazionali

L’UFSP effettuerà controlli a campione sul rispetto dell’obbligo di quarantena per chi rientra da Paesi a rischio. Ogni settimana saranno controllate le liste dei passeggeri di 20-30 voli in arrivo in Svizzera. «L’UFSP garantisce un certo controllo di qualità sul rispetto dell’obbligo di quarantena e invia le informazioni ai Cantoni», ha specificato il direttore della sezione crisi e collaborazione internazionale dell’UFSP. A partire da lunedì saranno controllati anche gli autobus che effettuano trasporti internazionali. L’UFSP effettuerà un triage e trasmetterà le informazioni ai Cantoni interessati, i quali potranno a loro volta effettuare controlli a campione per verificare se le persone si sono registrate presso le autorità cantonali e sono in quarantena. Per chi non rispetta l’obbligo di quarantena, lo ricordiamo, è prevista una multa fino a 10.000 franchi.

L’app non funziona all’estero

Parlando dell’app di tracciamento, Mathys ha asserito che è stata scaricata circa 2 milioni di volte ed è attiva su circa 1 milione di telefoni cellulari. La tariffa differenza tra applicazioni scaricate e funzionanti è data dal fatto che la app non è ad esempio considerata attiva se il telefono cellulare si trova su una rete straniera.

Paesi con i quali le misure sono state allentate

Dopo Mathys, è stato il momento di Büschi che ha ricapitolato quali sono i gli Stati verso i quali sono state allentate le restrizioni, ossia Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Corea del Sud, Thailandia, Tunisia, Uruguay, Croazia, Bulgaria, Irlanda, Romania e Cipro, nonché Andorra, Monaco, San Marino e Vaticano.

Lussemburgo nella lista aggiornata

Nel suo intervento, rispondendo ad una domanda dei presenti, la vicedirettrice della SEM ha poi chiarito che il Lussemburgo figurerà effettivamente tra i 12 Stati che verranno inseriti nella lista di quelli considerati ad alto rischio e al rientro dai quali ci sarà quindi l’obbligo di quarantena. L’elenco aggiornato dovrebbe entrare in vigore a partire da mercoledì 22 luglio, verrà quindi reso noto a breve.

Numero di vaccini antinfluenzali sufficiente in autunno?

«Abbiamo circa 1,2 milioni di dosi disponibili per un vaccino antinfluenzale», ha affermato Patrick Mathys riprendendo la parola e rispondendo a una domanda della stampa aggiungendo poi che il Consiglio federale sta cercando di aumentare lo stock. La produzione sarebbe attualmente limitata a causa del sovraccarico degli impianti di produzione: «Non siamo gli unici a raccomandare sempre più frequentemente la popolazione a vaccinarsi contro l’influenza in autunno.»

Per quanto riguarda un vaccino contro il coronavirus, il Governo sta negoziando con alcuni possibili produttori con i quali è i contatto, ha affermato Mathys.

Donne incinte

Entro la fine del mese di luglio, l’UFSP deciderà se inserire le donne incinte nelle categorie di persone considerate vulnerabili di fronte alla Covid-19 e per le quali dovrà essere garantita una protezione speciale. Mathys ha ammesso che ci sono stati problemi con le donne incinte che hanno contratto la Covid-19. Questi problemi sono ben documentati ed è evidente che era necessario esaminare la questione. L’UFSP si baserà principalmente sulle perizie della Società svizzera di ginecologia e ostetricia (SSGO).

Coppie bi-nazionali non sposate

Entro fine luglio è attesa anche una soluzione per il ricongiungimento di persone non sposate e non registrate con partner di Paesi terzi. «Abbiamo molta comprensione» per queste persone e per il loro desiderio di rivedere i partner, ha detto Barbara Büschi, assicurando che «adatteremo il regolamento d’ingresso per queste persone il più rapidamente possibile». La SEM ha preso contatti con l’Austria, la Danimarca e la Norvegia, che hanno già trovato una soluzione. Sono ancora in corso chiarimenti con l’UFSP, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e l’Amministrazione delle dogane. La responsabile della SEM confida che «una soluzione concreta per le coppie bi-nazionali sarà trovata al più tardi entro la fine di luglio».

