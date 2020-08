Circa 300 partecipanti e spettatori di un torneo di calcio, tenutosi sabato scorso a Glarona, sono in quarantena. Una giovane calciatrice ha giocato malgrado avesse già i sintomi della malattia.

La ragazza il giorno prima era stata in un bar della città. All’inizio di questa settimana, una persona che si trovava in compagnia della giovane si è sottoposta al test per il Covid-19 ed è risultata positiva. La calciatrice ha effettuato il tampone giovedì con esito positivo.