Isolamenti e quarantene stanno mettendo in crisi alcuni settori dell’economia . Diversi cantoni e la task force scientifica della Confederazione hanno chiesto un giro di vite di fronte all’aumento delle infezioni. Il portavoce del Governo, André Simonazzi, ha reso noto oggi con un tweet che il Consiglio federale terrà domani una seduta telefonica , al termine della quale è prevista una comunicazione scritta. Il Blick , nel frattempo, è entrato in possesso di un documento con il quale l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) raccomanderebbe ai Cantoni di ridurre il periodo di quarantena.

Nel dettaglio, si parlerebbe di una quarantena ridotta a sette giorni, anziché dieci. E solo per chi ha avuto un contatto «stretto» con un positivo e per chi vive nella stessa economia domestica del contagiato. Per gli altri (che vi sono «solo» entrati in contatto), varrebbe la regola di indossare la mascherina in ogni ambiente e sottoporsi al tampone da quattro a sette giorni dopo il contatto, oltre a evitare i luoghi pubblici. Per chi ha ricevuto il booster (dose di richiamo) o ha completato il ciclo vaccinale negli ultimi quattro mesi, niente quarantena da «contatto con un positivo» alla COVID-19.