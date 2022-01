I presunti colpevoli avrebbero commesso vari furti, effrazioni, danneggiamenti, violazioni di domicilio, infrazioni stradali e reati legati agli stupefacenti nei quattro mesi in questione, ha annunciato oggi la Polizia cantonale grigionese. I due uomini erano già noti alla forze dell’ordine poiché hanno già commesso reati in altri cantoni, ha aggiunto.

Al momento, il tunisino 24.enne sta scontando una condanna anticipata. L’uomo più giovane non è in custodia, ha detto Anita Senti della Polizia cantonale dei Grigioni interpellata dell’agenzia di stampa Keystone-ATS.

In totale, le autorità hanno accusato i due di 41 reati, di cui tre commessi fuori dal cantone. Il 17.enne e il 24.enne hanno rubato in totale diverse decine di migliaia di franchi e hanno causato danni alla proprietà per 2.000 franchi.