Swissmedic ha reso note le segnalazioni di casi sospetti relativi agli effetti indesiderati causati dai vaccini anti COVID. La maggior parte delle segnalazioni, ovvero 6.438 su un totale di 9.834 casi (equivalente al 65,5 %), è stata classificata come non seria. Invece le notifiche di casi seri sono state 3.396 (il 34,5 %). I dati sono attestati fino al 3 novembre.

Circa la metà delle segnalazioni è stata inoltrata da operatori sanitari, mentre 4.909 (49,9%) sono state inviate direttamente dalle persone colpite o dai pazienti.

Il genere e l’età delle persone colpite

La maggior parte delle segnalazioni dei casi di reazioni indesiderate riguardavano le donne, anche se in alcuni casi non è stato indicato il genere della persona colpita.

Per quanto riguarda il dato anagrafico, le vittime di effetti avversi avevano in media 52,6 anni e di questi 13,6% aveva un’età pari o superiore ai 75 anni. Nei casi classificati come seri l’età media era di 55,4 anni. Infine, nei casi che sono stati notificati in relazione a dei decessi, l’età era di 79,8 anni.

I tipi di vaccino

In 6.777 (il 68,9%) casi si è trattato di reazioni avvenute al vaccino anti COVID Spikevax® di Moderna (il preparato impiegato per circa il 65% delle dosi somministrate e il più utilizzato in Svizzera), mentre 2.835 casi (il 28,8%) si ricollegano al Comirnaty® di Pfizer/BioNTech (utilizzato per circa il 34% delle dosi somministrate).

I decessi

In 155 casi gravi le persone sono decedute a differenti intervalli di tempo dalla vaccinazione. Nonostante un’associazione temporale con la vaccinazione, Swissmedic precisa che non vi sono in nessun caso indizi concreti che la causa del decesso sia stata la vaccinazione.

Le notifiche di effetti indesiderati finora ricevute e analizzate non incidono sul profilo rischi-benefici positivo dei vaccini anti COVID-19 utilizzati in Svizzera. Gli effetti collaterali noti dei vaccini anti COVID-19 sono elencati nelle informazioni sul medicamento e vengono costantemente aggiornati e pubblicati sul sito www.swissmedicinfo.ch.

