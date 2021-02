Ci vuole un cambio di direzione nella strategia antiCOVID del Consiglio federale. Lo chiedono due petizioni corredate da quasi 300 mila firme consegnate oggi alla Cancelleria federale da diversi esponenti dei partiti e movimenti «borghesi» tra cui il presidente dell’UDC Marco Chiesa, esponenti dei Giovani liberali-radicali e Giovani democentristi, nonché dell’Associazione per una svizzera neutrale e indipendente (ASNI).

In concreto: ristoranti, bar, negozi, strutture sportive e per il tempo libero vanno riaperte escogitando adeguati provvedimenti di protezione. Le persone a rischio vanno meglio protette tenendo conto dei loro bisogni, mentre i test vanno ampliati, così come le operazioni di immunizzazione. Quasi 250 mila persone hanno sottoscritto questa petizione.