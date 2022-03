La revisione della legge sulla sorveglianza delle assicurazioni è quasi pronta per le votazioni finali. Il Consiglio degli Stati ha rinunciato oggi ad istituire un’istanza di mediazione per risolvere le vertenze con i broker indipendenti. Il Consiglio Nazionale deve ancora esprimersi su una divergenza formale.

Il progetto mira a proteggere gli assicurati e i clienti delle assicurazioni. Le compagnie di assicurazione in difficoltà dovrebbero poter essere riorganizzate invece di andare automaticamente in fallimento.

La FINMA determinerà le misure da adottare, come il trasferimento del portafoglio assicurativo a un altro assicuratore o, al contrario, il mantenimento del portafoglio nella società in difficoltà. In entrambi i casi, gli assicuratori potrebbero cambiare i contratti e sopprimere alcune prestazioni senza ridurre i premi.

Su questo aspetto, «dobbiamo fare un atto di fede e supporre che gli intermediari si uniranno», ha spiegato Pirmin Bischof (Centro/SO) in aula. Ma per Adèle Thorens (Verdi/VD), la partecipazione volontaria non proteggerà tutti gli assicurati. Poiché sorgono talvolta problemi tra i broker e i loro clienti, quest’ultimi devono poter beneficiare di un organo di mediazione. Tra l’altro, ha aggiunto l’ecologista, un sistema simile opera già in altri settori comparabili, come quello bancario, e funziona bene. Per la «senatrice» si tratta insomma di porre rimedio a una lacuna. Tuttavia, la sua proposta di istituire un organo di mediazione è stata respinta con 24 voti a 14.