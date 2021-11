Il 42% delle donne intervistate in Svizzera ha già subito violenza in una relazione di coppia. Un dato impressionante, che emerge dall’indagine sulla popolazione condotta dall’istituto di ricerca Sotomo. E che dimostra che i 26 femminicidi (e i 9 tentati) commessi nel nostro Paese dall’inizio dell’anno sono solo una parte del problema, «la punta dell’iceberg». Quello che si conclude in tragedia. Mentre all’interno delle quattro mura domestiche la violenza si consuma molto più spesso di quanto si pensi.

L’indagine è stata condotta questo autunno per conto dell’Organizzazione mantello delle case per donne maltrattate della Svizzera e del Liechtenstein (Dachorganisation der Frauenhäuser Schweiz und Liechtenstein - DAO) su più di 3.500 persone. Le risposte ottenute si riferiscono alla violenza psicologica, fisica e/o sessuale. Se tra le donne la percentuale è al 42%, stupisce anche il dato tra gli uomini: il 24% ha dichiarato di essere già stato vittima di atteggiamenti violenti all’interno della coppia.

Dallo studio emerge che ad essere più colpite sono le donne tra i 26 e i 45 anni: quasi la metà delle donne intervistate di questa fascia di età hanno indicato di essere vittima di violenza all’interno della propria relazione. Gli autori sottolineano che i risultati vanno considerati isolatamente e solo come una prima valutazione della situazione, dato che non ci sono ancora studi in materia sul lungo periodo.

L’ampiezza del fenomeno della violenza domestica risulta confermata pure dalle risposte alla domanda che indagava sull’eventuale presenza di casi sospetti nella propria cerchia più ristretta di conoscenze: quasi il 40% ha risposto con un «sì», mentre poco meno della metà ha affermato di averne avuto conferma almeno una volta dalla persona interessata.

Lo studio rivela inoltre come la violenza nella relazione di coppia sia generalmente ritenuta intollerabile: per tre quarti degli intervistati essa è il principale motivo di separazione. L’alto numero di casi registrati indica però che per troppe persone questo fenomeno appartiene purtroppo alla quotidianità. Sempre secondo l’indagine, la violenza domestica viene considerata come un problema sociale dall’80% circa degli intervistati. Più dell’80% di essi ritiene che la politica debba fare di più. Oltre il 90% degli intervistati ha detto che sarebbe bene che le autorità pubbliche spendessero più soldi in campagne contro la violenza domestica.

Dai risultati dell’indagine e dalla forte incidenza dei femminicidi registrata nelle ultime settimane «emerge un quadro a tinte fosche», sottolineano gli autori dello studio. Considerando le molte donne che hanno già sperimentato la violenza del partner, «i femminicidi sembrano essere solo la punta dell’iceberg».

DAO precisa che per molte donne vittime di violenza e i loro bambini, «le Case delle donne sono un importante punto di riferimento nonché un’opportunità per uscire dalla spirale della violenza». La ricerca di un rifugio in uno di questi centri è una decisione coraggiosa nella vita di una donna ed è qui entra in gioco la campagna informativa dell’Organizzazione.

Con la sua adesione alla Convenzione di Istanbul nel 2018, la Svizzera è obbligata ad adottare misure di vasta portata contro la violenza di genere e la violenza domestica, ricorda DAO.

