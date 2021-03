Un nigeriano di 49 anni è stato condannato oggi a Losanna a quattro anni e mezzo di carcere per aver fatto giungere in Svizzera nel 2016 due connazionali minorenni per costringerle a prostituirsi. È stato riconosciuto colpevole di traffico di esseri umani, riciclaggio di denaro e incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali.