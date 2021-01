La sottocommissione ha ritenuto quattro candidature dopo aver vagliato per la seconda volta i dossier pervenuteli. La Commissione giudiziaria si riunirà il 10 di febbraio per ascoltare i candidati prescelti. Le persone che riusciranno a superare questo scoglio dovranno in seguito sottoporsi a una valutazione esterna (assessment) per poi venir ancora ascoltate dalla stessa commissione giudiziaria il 24 di febbraio.