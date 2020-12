Nei cantoni di Neuchâtel, Friburgo, Vaud e Vallese i locali pubblici rimarranno nuovamente chiusi a partire da sabato sera, in conformità ai principi adottati a livello romando. Le nuove misure tengono conto dell’evoluzione della pandemia di coronavirus.

La decisione è il risultato di una consultazione tra i governi dei cantoni romandi in questi ultimi giorni. Gli esecutivi interessati hanno preso atto in particolare che i cantoni di Berna, Giura e Ginevra sono già soggetti al regime federale. Hanno anche tenuto conto dello sviluppo della pandemia nei loro rispettivi territori.

Neuchâtel, Friburgo e Vaud chiuderanno alle 23:00, mentre il Vallese un’ora prima. «Nell’interesse dell’armonizzazione delle normative cantonali, i governi hanno deciso di non avvalersi delle possibilità di deroga ancora autorizzate dalla legge federale per gli stabilimenti pubblici», si legge in un comunicato odierno congiunto.

Contatti stretti

I criteri considerati sono in particolare la stabilizzazione del numero di casi «a un alto livello», la recente mutazione del virus, segnalata soprattutto nel Regno Unito, e l’impossibilità per alcuni cantoni della Svizzera occidentale di avvalersi delle possibilità di deroga in virtù della legge federale.

Inoltre, i governi dei cantoni romandi continueranno a scambiarsi informazioni nelle prossime settimane, precisa la nota. Allo stesso modo, essi rimarranno in stretto contatto con le autorità federali e faranno nuovamente il punto della situazione in vista dell’inizio della scuola all’inizio di gennaio.

Ieri il cantone di Ginevra ha annunciato che bar, ristoranti, strutture sportive e di intrattenimento, come i musei torneranno a essere chiusi a partire da domani alle 23:00, in quanto il numero di riproduzione per la pandemia da coronavirus è superiore a 1. Per lo stesso motivo - nel rispetto di quanto previsto dall’ordinanza Covid-19 del Consiglio federale - il cantone del Giura ha chiuso oggi.

