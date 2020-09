Quattro cantoni, fra cui i Grigioni, hanno avviato procedure di vigilanza contro medici che eludono o si oppongono alle misure di protezione adottate dalla Confederazione o dai cantoni per combattere la diffusione del coronavirus, riferisce la «NZZ am Sonntag». I medici sono accusati in particolare di rilasciare dispense per l’uso di mascherine senza un valido motivo medico.