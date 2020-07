Tre membri del personale di una casa di riposo zurighese e un’anziana degente sono risultati positivi al coronavirus. La direzione ha deciso di vietare le visite, mentre da sabato gli ospiti della struttura non possono più uscire.

Stando al portale tagesanzeiger.ch, le informazioni sono state pubblicate sul sito web della casa per anziani di Wiedikon, in cui si legge che tutte le attività previste per il mese di agosto sono state annullate.