In un tamponamento avvenuto questa mattina nel tunnel del Gubrist (ZH), sulla A1, quattro persone sono rimaste ferite. Il responsabile principale dello scontro viaggiava ad una velocità eccessiva. Il 33enne verrà sottoposto agli esami di sangue e urine.

L’uomo, attorno alle 04:30, stava viaggiando in direzione di Berna, ha comunicato la polizia cantonale. Nella galleria ha centrato un altro veicolo. Dopo l’impatto l’auto è finita contro le pareti del tunnel. I quattro feriti sono stati trasportati in ospedale. La strada è rimasta chiusa per diverse ore.