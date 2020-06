Dopo nove nuovi contagi da Covid-19 nel giro di sette giorni nel canton Zugo sono stati identificati quattro focolai e 53 persone sono state poste in quarantena.

I nuovi casi dimostrano chiaramente che l’epidemia non è ancora superata, indica il Dipartimento cantonale della sanità in un comunicato diffuso oggi. Lunedì scorso Zugo contava complessivamente 214 infezioni, a fronte di 205 una settimana prima e una cifra stabile a 202 dal 23 maggio al 6 giugno.

Le autorità affermano di essersi aspettate un aumento dei contagi in seguito all’allentamento delle restrizioni per contenere l’epidemia, tuttavia il numero comparativamente alto di nuovi casi è preoccupante. Stabilendo i contatti avuti dalle nove persone infettate è stato possibile determinare quattro focolai indipendenti, di cui uno in particolare è all’origine di diverse infezioni.