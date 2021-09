Tra il 2018 e il 2020 circa 18.000 migranti minorenni e non accompagnati sono spariti in Europa. La cifra, citata in un’interpellanza della consigliera agli Stati Marina Carobbio, proviene dal progetto di giornalismo investigativo Lost in Europe. Il fenomeno è presente anche in Svizzera: nel 2020 si sono registrate 269 «partenze incontrollate», come vengono definite dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM). Dal 2011 se ne sono contate 1.532, secondo le statistiche fornite dalla stessa SEM. Per contrastare questo fenomeno, il Consiglio federale sembra convinto della strategia finora perseguita. Non intende infatti adeguare le attuali norme sulla durata dell’affidamento ai servizi sociali dei minorenni non accompagnati in Svizzera e nemmeno introdurre una figura di tutore volontario...