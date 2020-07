La Lia Rumantscha, l’ente che tutela gli interessi del romancio in Svizzera, si rivolge all’ufficio di mediazione della SSR perché in un programma di Radio SRF sul multilinguismo, il romancio non è stato menzionato. «Tagesgespräch», il programma radiofonico di 17 minuti contestato dalla Lia Rumantscha, è stato trasmesso l’8 luglio scorso e ha trattato il multilinguismo in Svizzera. Sono state considerate la lingua tedesca, quella francese e quella italiana, ma il romancio «non è stato menzionato una sola volta».