Andrée Valentin, giovane zurighese figlia di un musicista francese e di una ticinese originaria di Arbedo, era stufa quel 10 novembre 1968. Stufa di essere ancora discriminata, stufa della diseguaglianze di genere. E così quel giorno, allo Schauspielhaus di Zurigo, la presidente dell’Unione studentesca progressista salì sul palco e, microfono alla mano, scioccò le signore riunitesi con i loro coniugi per celebrare l’evento della giornata: i 75 anni dell’Associazione per il diritto di voto delle donne di Zurigo. «Poverine, ora capisco che avevano già fatto tanto. Avevano lottato per così tanti anni. Ma non avevano ancora ottenuto niente. Ero furiosa», ci dice la 77.enne.

Per l’Unione studentesca progressista le varie associazioni per il diritto di voto in Svizzera agivano in modo troppo cauto...