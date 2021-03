L’Amministrazione federale e il Politecnico federale di Zurigo hanno individuato - attraverso diversi studi - grandi debolezze nella gestione della crisi sanitaria. Lo riporta la «SonntagsZeitung». Per esempio, i segnali d’allarme non sono stati colti, gli organi previsti per contrastare la pandemia non avevano un mandato e la task force istituita presso l’Ufficio federale della sanità pubblica non ha potuto pensare a strategie lungimiranti. Anche gli avvertimenti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sono rimasti inascoltati. Quattro anni fa, l’OMS aveva già chiesto alla Svizzera di razionalizzare e di ridurre il numero di organi coinvolti in crisi come quella che stiamo vivendo. Inoltre, un portale informatico dovrebbe essere lanciato con urgenza in modo che i gestori della crisi a livello federale e cantonale possano valutare meglio la situazione.