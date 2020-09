A Berna si cercano soluzioni per tenere i premi delle casse malati tanto bassi quanto possibile. Le riserve delle assicurazioni sono uno degli elementi sul tavolo delle discussioni. In Svizzera (le cifre sono state presentate ieri) l’anno prossimo, rispetto al 2020 il premio medio della cassa malati aumenterà dello 0,5% . In Ticino l’incremento sarà però del 2,1%. Si tratta del maggiore aumento previsto nel 2021. Fra le misure messe in campo per aiutare gli assicurati il «ministro» della Sanità Alain Berset ieri ha ricordato un progetto messo recentemente in consultazione: adattare l’ordinanza sulla vigilanza sull’assicurazione malattie per dare un incentivo alle assicurazioni a calcolare i premi più precisamente rispetto ai costi, senza cioè creare troppo margine o troppi avanzi che alimenterebbero questo denaro in eccedenza. Nel progetto del Governo gli assicuratori potranno ricorrere più facilmente alla riduzione volontaria delle riserve. La maggior parte delle casse malati infatti secondo il Governo dispone ancora di riserve «troppo elevate». Nel 2020 queste supereranno gli 11 miliardi di franchi. Il Governo non può però costringerli a ridurle. Per il 2021 è prevista solo una riduzione di 28 milioni di franchi sui premi.

Pressioni da sinistra

La pressione per abbassare le riserve degli assicuratori viene soprattutto dalla sinistra. Pierre-Yves Maillard, consigliere nazionale socialista, presidente dell’Unione sindacale svizzera ed ex direttore del Dipartimento della sanità vodese, ha recentemente tentato di far passare una proposta che dà l’obbligo alle casse malati di ripagare agli assicurati una cifra uguale per tutti (200-250 franchi a persona), indipendentemente dall’età. Una proposta che non è riuscita a convincere il Parlamento durante il dibattito sulla legge COVID. «Gli attuali 11 miliardi sono più di due volte e mezzo quanto è previsto per legge come livello minimo», ci dice il romando. «Il Gruppo socialista chiede che tale livello venga portato a un massimo di 1,5 volte (lo stesso limite normativo richiesto anche da un’iniziativa cantonale ticinese intitolata «Per riserve eque e adeguate. Restituzione delle riserve eccessive nell’assicurazione malattia», depositata in gennaio, ndr). Una volta superato questo limite, che comunque dà abbastanza margine alle casse malati, queste dovrebbero essere obbligate a ridare le riserve accumulate ai cittadini. Così facendo si potrebbero ridistribuire 3 miliardi di franchi». Quanto propone il Governo per il socialista «va nella direzione giusta». A ottobre la Commissione della sanità del Nazionale si riunirà nuovamente. Allora, conclude Maillard, che ne fa parte, «vedremo che cosa potremo fare in più in questo senso».

«Niente standardizzazioni»

Una raccomandazione verso un maggiore sfruttamento delle riserve per aiutare a tenere bassi i premi era già stata formulata dalla stessa Commissione. La sua presidente, Ruth Humbel (PPD/AG), ritiene che la proposta di Maillard non debba essere presa in considerazione. A maggio, in una lettera, la Commissione ha chiesto al Consiglio federale «di dare prova della massima flessibilità nel calcolo dei premi 2021

nell’ambito delle disposizioni legali». In altre parole, «fare in modo che aumenti dei premi non debbano essere previsti facendo in modo che le casse malati possano usare le riserve», spiega Humbel. «Ma le casse malati devono poter generare riserva. E ognuna ha premi diversi. Non possiamo prelevare la stessa somma da ogni assicurazione». Se la situazione legata alla pandemia dovesse inasprirsi le casse malati dovrebbero avere la possibilità di pagare tutte le prestazioni necessarie. E alcune assicurazioni scelgono già di rimborsare le riserve ai loro assicurati, sottolinea la deputata. Quanta riserva sia necessaria per ogni assicurazione va calcolato individualmente. Pensieri matematici da cassa malati unica non sono contemplati nella legge attuale, conclude Humbel.

©CdT.ch - Riproduzione riservata