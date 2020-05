Personale che indossa camice protettivo, guanti, mascherina e occhialini avvolge corpi esanimi in lenzuoli intrisi di disinfettante. Le salme, rinchiuse in involucri appositi, vengono posti nelle bare, che sono successivamente chiuse e disinfettate. Sono immagini che si osservano in Paesi come la Germania, quando un paziente morto in relazione alla COVID-19 viene preso a carico da un’impresa di onoranze funebri. Il corpo del defunto non può essere né lavato, né rasato, né gli si possono cambiare gli abiti, come si legge in una risposta al CdT da parte di una portavoce del Ministero della salute bavarese. In Svizzera le cose sono diverse. Secondo le direttive dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) «non è necessario avvolgere la salma in un sudario imbevuto di soluzione disinfettante,...