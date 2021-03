L’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic ha approvato oggi il vaccino della casa farmaceutica americana Johnson & Johnson . Dopo quelli di Pfizer e Moderna, si tratta del terzo farmaco per l’immunizzazione contro il coronavirus omologato nel nostro Paese. Con il primario e direttore medico e scientifico dell’Istituto di Scienze Farmacologiche della Svizzera italiana dell’EOC, nonché unico esperto esterno all’Autorità regolatoria nazionale nella «Swissmedic task force COVID Pharmacovigilance», Alessandro Ceschi (nella foto), abbiamo ribadito quali sono i più importanti vantaggi di questo prodotto.

Il vaccino Johnson & Johnson, lo ricordiamo, viene somministrato in un’unica dose, può essere conservato congelato a una temperatura compresa tra -25 °C e -15 °C e trasportato congelato o scongelato a una temperatura compresa tra 2° C e 8 °C. Dopo averlo tolto dal congelatore, il vaccino chiuso può essere inoltre conservato in frigorifero per massimo 3 mesi.