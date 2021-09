Nei prossimi anni il Ticino crescerà meno della media nazionale. E questo a causa della sua «moderata» competitività. Il dato è emerso in un recente studio di UBS che colloca il nostro cantone tra quelli meno competitivi. Per l’esattezza al 21. esimo rango su 26 cantoni. Dietro di noi, in ordine, ci sono solamente Neuchâtel, Uri, Grigioni, Vallese e Jura. Un dato da prendere con le pinze - che va relativizzato e inserito in un contesto globale dove la Svizzera figura tra i Paesi più competitivi al mondo - ma che sicuramente merita uno sguardo approfondito. Bukowski diceva di non fidarsi troppo delle statistiche, perché «un uomo con la testa nel forno e i piedi nel congelatore, statisticamente, ha una temperatura media». Questo per dire cosa? Che forse vale la pena scomporre il dato sulla competitività...