Il Consiglio federale vuole essere in grado di reagire rapidamente, se la situazione epidemiologica legata alla COVID-19 continuasse a peggiorare, in particolare con l’obiettivo di non sovraccaricare le strutture ospedalieri. È questa la motivazione alla base della decisione dello scorso venerdì di porre in consultazione due varianti di provvedimenti più restrittivi. E questa mattina il capo del Dipartimento federale dell’interno, Alain Berset, ha incontrato i rappresentanti dei Cantoni per un primo scambio di idee. Ciò che ne è emerso è stato presentato in conferenza stampa dal consigliere federale affiancato da Lukas Engelberger, presidente della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS).

«Le misure che abbiamo preso finora potrebbero non bastare, anche tenendo in considerazione che la nuova variante Omicron solleva molte incognite», ha esordito Berset. I ricoveri sono in aumento, anche se rispetto alla seconda ondata la situazione è migliore grazie all’alto tasso di vaccinati. Molti Cantoni sono già attivi nella somministrazione della dose di richiamo, «un mezzo importante per superare l’inverno». Per quanto riguarda l’immunizzazione dei bambini (venerdì Swissmedic ha approvato Pfizer a partire dai 5 anni), Berset ha assicurato che a breve dovrebbe arrivare la raccomandazione della Confederazione e si potrà iniziare con le somministrazioni al più tardi nel mese di gennaio 2022.

Dal canto suo, il presidente della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) ha sottolineato come «l’aumento dei casi di COVID-19 sia un pesante fardello per le strutture ospedaliere». Casi che sono ricollegabili alla variante Delta, a cui ora si è aggiunta l’incognita della Omicron. Engelberger non ha voluto commentare le misure messe in consultazione dal Consiglio federale, ma ha precisato che «i Cantoni richiedono un intervento urgente. La situazione nei reparti di terapia intensiva non è per niente facile ed è difficile per gli ospedali trovare personale specializzato. Ecco perché è necessario prendere ulteriori provvedimenti» che tocchino l’intera popolazione nella quotidianità. Qual è la situazione in cifre? «Questa settimana si raggiungeranno sicuramente i 300 pazienti ricoverati in cure intense». L’ultimo aggiornamento dell’UFSP, che risale a venerdì, riferiva di 237 pazienti COVID-19 nelle unità di terapia intensiva (media su 15 giorni), occupate complessivamente all’82% (persone effette da coronavirus 34%).

Nel fine settimana il consigliere di Stato del canton Vallese, Christophe Darbellay, ha dichiarato che «il federalismo svizzero è diventato un nemico» nella pandemia. Interpellato sull’argomento da un giornalista, Engelberger ha dichiarato che «fino a oggi abbiamo fatto bene». E i Paesi in cui le decisioni sono centralizzate «non hanno fatto un lavoro migliore» della Svizzera. Berset ha aggiunto: «Non penso che il federalismo sia un freno. La popolazione ha votato due volte e la Legge sulla pandemia deve essere adattata».

Le misure in consultazione

Le misure messe in consultazione sono due, chiamate (neppure a dirlo) «varianti». La prima prevede la regola del «2G», cioè limitare l’accesso ai luoghi chiusi (strutture culturali, sportive e per il tempo libero, ristoranti e manifestazioni) alle persone vaccinate o guarite con l’obbligo della mascherina e l’obbligo di stare seduti durante le consumazioni. Dove non è possibile portare la mascherina o stare seduti durante le consumazioni, per esempio in discoteca, al bar o nella pratica di determinate attività del tempo libero, è richiesto anche un test negativo. Nella seconda variante sono invece previste chiusure dove è impossibile portare la mascherina. Tutte e due le varianti inasprirebbero i provvedimenti di base, per esempio con l’obbligo del telelavoro o la limitazione del numero di partecipanti a incontri privati. La consultazione durerà fino a domani, 14 dicembre. «Non credo che in Consiglio federale ci incontreremo d’urgenza prima della riunione ordinaria di venerdì», ha affermato oggi Berset in merito alla possibilità di prendere una decisione (e informare la popolazione) già mercoledì. Sono in consultazione anche la reintroduzione dell’assunzione dei costi dei test e e l’obbligo di sottoporsi a un test prima e dopo l’entrata in Svizzera anche per le persone vaccinate o guarite.

