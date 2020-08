«La Turchia è un partner molto importante per la Svizzera, che intende proseguire sulla via di un dialogo aperto e costruttivo», ha dichiarato il consigliere federale Ignazio Cassis, citato in una nota del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Non è stato espressamente precisato se Berna si sia offerta anche come mediatrice per l’attuale «crisi del gas» in corso nel Mediterraneo orientale tra Atene e Ankara, acuitasi nei giorni scorsi dopo che due navi da guerra si sono urtate.