(Aggiornata alle 16:20) L’Unione sindacale svizzera (USS) lancerà un’iniziativa popolare per destinare parte degli utili della Banca nazionale svizzera al finanziamento dell’AVS. Lo hanno deciso alla quasi unanimità i delegati riuniti oggi a Berna in assemblea straordinaria.

Le rendite AVS non seguono l’aumento del costo della vita e quelle del secondo pilastro (LPP) sono in calo. A causa dei profitti straordinariamente alti e dei tassi d’interesse negativi, il potenziale di distribuzione della Banca Nazionale Svizzera (BNS) è invece aumentato notevolmente, afferma l’USS.

«Ci sono abbastanza soldi in Svizzera per aumentare le pensioni», ha detto il presidente Pierre-Yves Maillard ai delegati. La BNS, che possiede più di mille miliardi di franchi sotto forma di azioni, obbligazioni e oro, ha una riserva di distribuzione di 100 miliardi di franchi, ha aggiunto l’economista capo dell’USS Daniel Lampart. Questa enorme somma di denaro giace inutilizzata «in cantina».

Dopo che il Consiglio degli Stati ha bocciato l’idea di finanziare l’AVS con gli utili della BNS, approvata invece in Consiglio nazionale, l’unica via rimasta per modificare la Costituzione è un’iniziativa popolare. L’USS ha optato per un testo che garantisce l’indipendenza della politica monetaria della BNS.