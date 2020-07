Uno scolaro quindicenne ha seminato il panico ieri sera a Yverdon (VD) e sull’autostrada verso Payerne al volante di un’auto presa in prestito. Ha commesso numerose infrazioni della circolazione e causato incidenti, ma nessuno è stato ferito, riferisce oggi un comunicato della polizia cantonale vodese.

Il cittadino iraniano-portoghese residente in Vallese è stato fermato sull’autostrada A1 nel tunnel di Arrissoules, un dozzina di chilometri ad est di Yverdon. Ora è incarcerato in un centro per minori.