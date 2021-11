Attualmente, tutti gli elicotteri Super Puma dell’esercito sono sottoposti a controllo per garantire la sicurezza dei piloti e di eventuali altri membri dell’equipaggio: su due modelli è stato infatti constatato che la tensione del cavo per il controllo del rotore di coda era troppo bassa.

A Keystone-ATS, il portavoce dell’armata, Daniel Reist, ha specificato che si tratta di un difetto minimo. Ma poiché non si vogliono correre rischi, tutti gli elicotteri Super Puma vengono controllati.

Le verifiche del caso sui 15 Super Puma in dotazione, ordinate dopo che il problema è emerso nel corso di controlli ordinari su due velivoli, sono già cominciate e termineranno nei prossimi giorni. Stando a Reist non si può parlare di una messa a terra della flotta, giacché su alcuni apparecchi i controlli sono già stati eseguiti.

Secondo una nota odierna del Dipartimento federale della difesa (DDPS), vengono controllati in via prioritaria gli elicotteri previsti direttamente per gli impieghi (ricerca e soccorso, Kosovo).